După zeci de ani de nepăsare guvernamentală, România are o nouă flotă de spărgătoare de gheață la Dunăre In ultimii ani, navigația pe Dunare a fost blocata sistematic in perioadele cu temperaturi foarte scazute din cauza podurilor de gheața și aglomerarilor de sloiuri formate pe fluviu deoarece statul roman nu a mai investit in construirea de spargatoare de gheața care sa asigure condițiile de navigație. S-a intamplat ca navigația pe Dunare sa fie intrerupta și timp de 30-40 de zile din cauza podurilor de gheața formate in special pe sectorul fluvial și companiile de navigație au inregistrat pierderi imense, dar au suportat pagube mari și firmele care a caror activitate era dependenta de operațiunile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR reabiliteaza linia pentru trenurile de marfa care vin din Ucraina Foto: wikipedia.org. Compania CFR va mobiliza, în urmatoarele zile, la Galați echipe de muncitori din Adjud și Buzau, pentru lucrarile la linia ce permite transportul trenurilor de marfa din Ucraina, prin Republica Moldova…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, catalogheaza drept „foarte grea" misiunea Ministerului Transporturilor de a realiza peste 400 de kilometri de autostrada prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Bolos e de parere ca, daca cei de la ministerul de resort vor realiza…

- Sorin Grindeanu a afirmat duminica, la Digi24, ca Romania are trei surse financiare, toate din fonduri europene, pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Pana la finalul anului viitor trebuie finalizat Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2021, curand vor intra in vigoare Programul…

- Pasionații de navigație care nu iși permit sa cumpere un iaht sau o șalupa de lux, au ocazia sa cumpere la prețul unei mașini SH o ambarcațiune maritima care, dupa reparații și amenajari interioare ale spațiului cabinei le va oferi confort dar și o mare siguranța in navigarea pe Dunare și pe Marea Neagra,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a declarat ca cel mai important sprijin pe care Romania l-a acordat pana acum Ucrainei este cel economic. „Contribuția noastra, de altfel materializata in masuri concrete ține mai mult de zona economica. Ați vazut cat de important este sprijinul pe care il acordam…

- Vizita pe care o efectueaza vineri la București premierul Bulgariei, Kiril Petkov, are pe agenda și discutarea detaliilor colaborarii intre Romania și Bulgaria pentru asigurarea condițiilor de navigație pe Dunare dupa zeci de ani in care s-a ajuns sistematic la blocarea circulației navelor din cauza…

- Palatul Comisiei Europene a Dunarii in care se afla in prezent sediul Bibliotecii Judetene „V.A. Urechia” din Galati a obtinut titlul de Marca Patrimoniului European. Titlul este acordat de Comisia Europeana, iar in finala, Palatul din Galati s-a confruntat cu Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scriosteanu, a anuntat, miercuri, 6 aprilie, ca fost convocata receptia la terminarea lucrarilor de reabilitare a podului rutier de frontiera, peste raul Prut, intre localitatile Giurgiulesti (Republica Moldova) si Galati (Romania).