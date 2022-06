Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Sebiș, județul Arad, au tras luni dimineața intr-un barbat recalcitrant, care a incercat sa ii ia pistolul unui agent. Barbatul a fost ranit la picioare și dus la spital. Potrivit IPJ Arad, polițiștii din Sebiș au fost solicitați luni dimineața sa intervina pentru aplanarea unui scandal…

- Un batran din localitatea Șanț a ajuns vineri dupa-amiaza la spital, dupa ce a cazut cu ATV-ul de pe un pod intr-un parau, și a suferit traumatisme grave. La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Sangeorz-Bai cu un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Sangeorz Bai au fost solicitați, miercuri, sa intervina la un accident rutier produs pe DN 17D, in Maieru. Doua persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, din primele informații, doua autoturisme, conduse de un tanar de 22 de ani din Maieru și un barbat…

- La data de 7 mai 2022 polițiștii din Zlatna au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-o locuința din Zlatna, are loc un scandal in familie.Din primele cercetari, efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii și a consumului de alcool, un barbat, in varsta de 42 de…

- La data de 18 aprilie 2022, in jurul orei 08.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit, la o locuința din localitatea Sanmiclauș, de unde a fost semnalat un scandal in familie.Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca, in urma unor discuții in contradictoriu, o femeie de…

- Un tanar de 20 de ani si-a bagat in spital iubita si o familie cu tot cu copii, in urma unui accident produs ieri la Chicerea. Tanarul circula spre Iasi, la volanul unui Hyundai, iar in dreapta lui se afla prietena, de 18 ani. Intr-o curba la dreapta, baiatul a pierdut controlul volanului si a intrat…

- Un barbat de 38 de ani, din Arad, a fost transportat la spital, dupa ce a fost intepat cu un cutit in urma unui conflict cu sotia sa, in varsta de 53 de ani. Si femeia a fost dusa la unitatea medicala pentru o evaluare psihiatrica. Politistii au intocmit dosar penal.”Politistii au fost sesizati…