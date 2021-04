După Sofagate, Ursula von der Leyen, acuzată ea însăși de încălcarea protocolului Președintele Consiliului European, Charles Michel, va calatori la Kiev la sfârșitul lunii august pentru a reprezenta UE la ceremoniile pentru a 30-a aniversare a independenței Ucrainei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este acuzata ca a încalcat protocolul, pentru ca șeful sau de cabinet a refuzat invitația în locul sau. Evenimentul vine dupa scandalul Sofagate de la Ankara, în care von der Leyen a fost așezata pe o canapea în timp ce președintele Erdogan și președintele Consiliului European, Charles Miche, au stat în scaune, relateaza AFP… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

