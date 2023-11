Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PNL vor vota proiectul Legii pensiilor și in Camera Deputaților, a anunțat Nicolae Ciuca, președintele PNL, dupa ce proiectul a fost adoptat marți seara de Senat.„O viața de munca trebuie respectata, iar romanii trebuie sa aiba un trai decent și la pensie. Acesta a fost principiul care…

- Pana sa inceapa intrunirea de luni a Coaliției, dar și dupa o ședința a conducerii PNL, liderul Partidului Național Liberal a ieșit in fața presei cu precizari de ultim moment. Nicolae Ciuca a declarat, luni, inainte de a merge la sedinta Coalitiei, ca Partidul Național Liberal va sustine noua lege…

- Noua forma a legii pensiilor speciale a trecut si de Camera Deputatilor si, daca marti sau miercuri nimeni nu o mai contesta la Curtea Constitutionala, ar urma sa ajunga la presedinte pentru promulgare. Proiectul a fost refacut pentru a fi pus in acord cu deciziile judecatorilor constitutionali din…

- Proiectul legii pensiilor speciale, votat luni de deputatii din comisiile de specialitate, nu este o reforma a pensiilor speciale, ci este o lege de salvare a acestora, atacabila din nou la Curtea Constitutionala, a afirmat luni deputatul USR Cristian Seidler, vicepresedinte al Comisiei pentru munca…

- Camera Deputatilor va dezbate si vota, luni, proiectul legii pensiilor speciale, informeaza Agerpres. Comisiile de specialitate - constitutionalitate, munca si buget - urmeaza sa intocmeasca raportul pana luni la ora 14,00, potrivit programului stabilit de conducerea Camerei. Proiectul va intra in…

- Proiectul legii pensiilor speciale ar urma sa fie dezbatut si supus la vot astazi de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz. Documentul a fost adoptat in urma reexaminarii de plenul Senatului, in calitate de prima camera sesizata, cu modificarile cerute de Curtea Constitutionala. Proiectul…

- Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, ca proiectul legii pensiilor speciale adoptat de Senat contine amendamente „corecte, legitime si de bun simt„, care nu ar mai trebui sa aiba probleme din punct de vedere al constitutionalitatii. „Urmeaza saptamana viitoare sa fie trecute prin Camera Deputatilor. Am…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca proiectul legii pensiilor speciale adoptat de Senat contine amendamente „corecte, legitime si de bun simt”, care nu ar mai trebui sa ridice probleme din punct de vedere al constitutionalitatii. Senatul a adoptat, miercuri, proiectul legii pensiilor speciale,…