După secole, călugăriţele din Belgia se alătură călugărilor în producţia de bere de abaţie Calugaritele de la abatia Maredret din Belgia, confruntate cu lipsa fondurilor necesare pentru renovari urgente, au apelat la o activitate de care timp de sute de ani s-au ocupat doar calugarii: fabricarea berii, informeaza Reuters vineri. Comunitatea formata din 20 de calugarite benedictine, fondata in 1893, a decis in urma cu aproximativ cinci ani ca venise timpul sa isi uneasca fortele cu un producator de bere cu scopul de a realiza o bautura “infuzata” cu o parte din istoria si valorile lor si de a contribui astfel la repararea gaurilor din acoperisurile abatiei si a crapaturilor din peretii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

