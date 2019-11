Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA, DIICOT și ai Parchetului General se inghesuie la pensionarea dupa doar 20 de ani de activitate, beneficiu introdus de PSD in legile Justitiei / Pensia speciala a unui magistrat ar urma sa fie peste 15.000 de lei Procurorii DNA au votat joi in majoritate (57 pentru, 50 impotriva, 15 au…

- Politia Capitalei ar fi mers la domiciliul declarat din Bucuresti al fostei sefe DIICOT pentru a pune in executare mandatul. Intrucat ea nu a fost gasita acasa, a fost declansata procedura prin care a fost data in urmarire. Potrivit informatiilor, Alina Bica se afla in Spania, dupa cum a confirmat…

- USR-iștii se declara dezamagiti de primele decizii luate de ministrul Justiției, Catalin Predoiu (PNL), in cele mai arzatoare subiecte ale momentului. USR ii cere ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, sa nu organizeze concursurile pentru noii procurori sefi de la Parchetul General, DNA si…

- Ministrul Justiției Catalin Predoiu a declarat joi, intrebat daca este mulțumit de cum iși desfașoara procurorii DIICOT activitatea in cazul Caracal, ca se limiteaza la a urmari rezultatul acestui demers procedural, iar pana la proba contrarie iși exprima increderea ca procurorii vor descoperi intreg…

- Dupa o noua tentativa esuata de organizare a unei sedinte de plen a CSM, judecatoarea Gabriela Baltag face dezvaluiri deosebit de interesante despre intalniri nocturne care ar avea loc la sediul Parchetului General, intre ministrul Justitiei si anumiti magistrati. "Ar trebui sa subliniem ca…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a declarat ca procurorii DIICOT i-ar putea deschide un dosar penal pe numele sau, pentru obstructionarea justitiei, daca nu o convinge pe Monica Melencu sa permita prelevarea probelor biologice. „Aproape toti procurorii de caz au fost de fata si mi-au prezentat o…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, a spus ca procurorii DIICOT i-au pus in vedere faptul ca ar putea sa deschida un dosar penal pe numele sau, pentru obstrucționarea justiției, daca nu o convinge pe Monica Melencu sa permita prelevarea probelor biologice.„Aproape toți procurorii de caz au…

- Surse judiciare spun pentru STIRIPESURSE ca pana la acest moment SUA si Italia, tari unde procurorii DIICOT Craiova si Central au cerut ajutor pe tema cazului Caracal, nu au oferit inca detalii referitoare la cele solicitate de anchetatori.Procurorul sef al DIICOT a mentionat in cadrul unei…