- Petrecere mare in familia Insula Iubirii! Mirela Banias și Florin Tecar fac astazi nunta, iar la eveniment iau parte sute de persoane. Au aparut deja și primele imagini, atat cu mirii, cat și cu invitații.

- Petrecerea inca nu s-a incheiat pentru nepotul Mariei Campina. A venit momentul ca tinerii sa despacheteze darurile primite la nunta de la oaspteții lor de seama. Reporterul „Acces Direct”, Stefan Manolache, are toate detaliile despre nunta toamnei!

- Mirela Baniaș, fosta iubita a lui Ionuț Gojman, cel alaturi de care a participat sezonul trecut la „Insula Iubirii”, a fost prezenta in ediția de marți seara, „Chefi le cuțite”, impreuna cu tatal ei. Cei doi au gatit un preparat special, cu carne de vanat, cu care i-a impresionat pe chefi. Bruneta…

- Mirela Banias, fosta concurenta la Insula Iubirii, si-a incercat norocul la Chefi la cutite, dar nu singura, ci alaturi de tatal ei. Mirela si Mirel Banias au gatit un preparat special, cu carne de vanat, cu care au reusit sa ii impresioneze pe chefi.

- Teodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, s-a casatorit, la sfarșitul saptamanii trecute, cu Mihai Theodor Mincu, un tanar in varsta de 28 de ani. Petrecerea a avut loc la Palatul Snagov, unde au fost prezenți mai bine de 700 de invitați, astfel ca cei doi miri au strans o suma considerabila de bani.

- Mirela Baniaș, fosta concurenta la show-ul Insula Iubirii, se afla in vacanța in Egipt, alaturi de soțul ei. Cei doi s-au fotografiat intr-o ipostaza neașteptata. Mirela Baniaș este mai fericita ca niciodata alaturi de soțul ei, Florin Tecar. Cei doi se relaxeaza departe de țara, in Egipt. Pe contul…

- Deși incearca pe cat posibil sa pice mereu intr-o postura buna, Mirela Banias nu face altceva decat sa minta oamenii. Așa se face ca Mirela Banias a mai bifat o gafa in mediul online, dupa minciuna legata de nunta cu Vasile Tecar. De aceasta data, bruneta a mințit in legatura cu sarcina!