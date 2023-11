Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a dat joi aviz condiționat pe proiectul legii pensiilor, potrivit documentului consultat de G4Media. Proiectul este marul discordiei intre PSD și PNL, liberalii avertizand prin vocea lui Nicolae Ciuca ca e nevoie de ”clarificari”. In aviz, ministrul Marcel Boloș (PNL) a avertizat…

- Noua lege a pensiilor a fost aprobata de Executiv, anunțau, joi seara, surse politice citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, proiectul a suferit unele modificari.Decizia a venit la finalul unui șir lung de dispute intre liderii Coaliției privind impactul bugetar. Proiectul de lege urmeaza…

- Proiectul legii pensiilor, care a provocat controverse in coalitie, a fost aprobat joi de Executiv, afirma surse guvernamentale. Sedinta de Guvern a fost amanata si apoi intrerupta joi, pe fondul neintelegerilor din coalitie privind noua lege a pensiilor. Ministerul Finantelor a dat avizul cu observatii…

- ”S-a terminat cu „paratrasnetul” ministerul/ministrul Finantelor”, le-a spus Bolos colegilor din partid. El a atras atentia ca Guvernul Ciolacu, in ansamblu, trebuie sa isi asume foarte clar gasirea banilor pentru pensii, in conditiile in care impactul bugetar este nesustenabil pentru bugetul de stat.…

- Sedinta de Guvern a inceput joi cu o intarziere de mai bine de o ora, din cauza tensiunilor din coalitie, in cursul diminetii avand loc si o sedinta a coalitiei, pentru discutii pe noua lege a pensiilor care urmeaza sa fie adoptata de Executiv si trimisa Parlamentului. Liberalii afirma ca impactul…

- Guvernul a pus in dezbatere Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule și tramvaie. Concret, bicicletele electrice și trotinetele vor avea nevoie de RCA.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni, 9 octombrie, ca prin amendamentele depuse la legea pensiilor speciale se incheie „anomaliile” privind plata unor pensii mai mari decat castigurile obtinute in perioada de activitate si calculul pensiei in functie de veniturile din ultima luna. „Am facut ultimele…

- Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege privind „oprirea risipei bugetare”, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale, dupa ce au fost dezbatute observatiile de la ministerele avizatoare, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „In scurt timp, proiectul va fi…