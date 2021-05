Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| La Sebeș incep lucrarile pentru realizarea noii baze sportive „Pielarul”: Nocturna, teren omologat UEFA & FRF, tribune pentru 500 de spectatori Terenul de fotbal „Pielarul” din Sebeș se pregatește pentru o noua infațișare. Grație unei finanțari nerambursabile obținute de Primaria Municipiului…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 a fost blocata luni seara, aproximativ 20 de minute, din cauza unui autoturism defect care a ramas pe calea de rulare, in zona Pietei Crangasi, au declarat pentru AGERPRES reprezentantii Societatii de Transport Bucuresti (STB). Tramvaiele au fost blocate…

- Pana la finalul lunii mai, pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsoanele kilometrice 11-17 și 27-33, se circula deviat de pe sensul catre București (calea 2) pe sensul catre litoral (calea 1), traficul desfasurandu-se pe cate o banda pentru fiecare direcție. Cetrul Infotrafic precizeaza…

- Traficul este deviat pe calea de rulare spre Constanta, unde circulatia se va desfasura in ambele sensuri.Odata cu finalizarea montarii semnalizarii rutiere temporare aferenta lucrarilor de reabilitare a Podului de la Cernavoda, D.R.D.P. Constanta informeaza ca, incepand de astazi, 16 martie 2021, ora…

- Intervențiile pe strada Viilor se impun ca urmare a afectarii, in timp, a parții carosabile, in urma lucrarilor de reabilitare a rețelei de canalizare, respectiv pentru asigurarea unor utilitați (instalații electrice, gaz, etc.) la construcțiile noi din zona. Amplasamentul a fost predat miercuri, 3…

- Incep lucrarile de modernizare pentru strada Viilor: investiții de peste 5.8 milioane de lei Incep lucrarile de modernizare pentru strada Viilor: investiții de peste 5.8 milioane de lei Intervențiile pe strada Viilor se impun ca urmare a afectarii, in timp, a parții carosabile, in urma lucrarilor de…

- Constestatia depusa de SC Taca Constructii amp; Consultanta SRL, in calitate de lider al Asocierii SC Taca Constructii amp; Consultanta SRL ndash; SC Euro Audit Service SRL, respinsa de CNSC Aceasta viza licitatia pentru lucrarile de modernizare la Clinica Obstretica Ginecologie din Spitalul Judetean…

- Spitalul din Tandarei, una dintre cladirile cele mai vechi din judetul Ialomita, isi schimba infatisarea. Cladirea in care functioneaza spitalul a fost construita in anul 1895 si a fost inclusa pe lista monumentelor istorice. Institutia deserveste peste 40.000 de pacienti din zona de est a judetului…