Stiri pe aceeasi tema

- Am urmarit pașii direcționați inspre o forma de preluare, la un moment dat, de catre municipalitate, reprezentata prin primarul municipiului Ploiești, actualei divizionare secunde ACS Petrolul ’52. A fost vorba despre o campanie care, o recunosc, m-a lasat cu gura cascata pentru insistența și lungimea…

- Primaria Timișoara lucreaza la un nou regulament de parcare. In acest sens a facut un studiu de fundamentare privind infiintarea serviciului public pentru administrarea, intretinerea si exploatarea parcarilor din Timisoara, precum si stabilirea formei de administrare a gestiunii serviciului. „Principalul…

- Primaria Timișoara pregatește organizarea primului targ din campania pentru adopția cainilor aflați in adapostul public. Acesta are loc sambata, 21 august, in zona Flora, intre orele 10-14. Timișorenii sunt invitați sa se implice in soluționarea problemei cainilor fara stapan. Primaria Timișoara lanseaza…

- Primaria Timișoara trece la o alta etapa in managementul populației canine, cea a organizarii unei campanii de adopții a cainilor fara stapan, care se afla in adapostul public. In cadrul campaniei, vor fi organizate cinci targuri de adopții canine in cartierele orașului. Acestea vor avea loc in perioada…

- Primarul Emil Boc a anunțat ca a semnat contractul pentru serviciile de proiectare și elaborarea a documentației pentru revitalizarea zonei Expo Transilvania. „Am semnat contractul pentru serviciile de proiectare și elaborare documentații…

- Nicusor Dan a anuntat ca in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a fost adoptat un proiect prin care bucurestenii si societatea civila pot decide asupra modului in care sunt cheltuiti banii din bugetul public, potrivit News.ro. „Proiectul de bugetare participativa…

- Primaria Adjud va moderniza iluminatul public din municipiu. Administrația locala a scos la licitație pe SEAP proiectul de investiții ,,Modernizare iluminat public in Municipiul Adjud, jud. Vrancea – achiziționare aparataj luminos cu telegestiune”. Contractul prevede achiziția de aparate de iluminat…

- Autoritațile locale din Spulber vor construi o piața agroalimentara in localitate. Proiectul de investiții este finanțat prin FEADR, submasura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala” și are o valoare estimata la 488 de mii de lei. „Contractul presupune…