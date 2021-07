După inundații, Germania se luptă cu gunoaiele rămase în urmă. ”Vom avea bacterii, şobolani şi mai mulţi viruşi” Cele mai grave inundații cu care s-a confruntat Germania in ultimii 60 de ani au lasat pe marginea drumurilor munți de gunoaie, a caror indepartare ar putea dura mai multe saptamani, in condițiile in care autoritațile locale au cerut ajutorul voluntarilor, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Zeci de mii de tone de deșeuri sunt raspandite de-a lungul orașelor și satelor din vestul țarii, unde se pot vedea de toate, de la frigidere pana la mașini distruse. Țara trebuie acum sa faca fața mirosului ințepator și fricii de infecție, dupa tragedia care a provocat decesul a 180 de persoane. Sistemul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

