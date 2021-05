După iepurași cu măști, un cofetar belgian, trece la seringile de ciocolată O companie belgiana de ciocolata care a pus maști albe pe iepurașii de Paște acum un an de zile, produce acum seringi mari de ciocolata, incercand sa țina pasul cu tendința in evoluție a pandemiei coronavirusului, relateaza reuters.com Și pe masura ce Belgia iși intensifica campania de vaccinare impotriva COVID-19, cofetarul specialist Cocoatree susține, de asemenea, ca beneficiile naturale pentru ciocolata sunt un fel de „vaccin” impotriva propriilor condiții. „Este un simbol al speranței și de aceea am decis sa creez vaccinul (cu ciocolata)”, a declarat fondatorul companiei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

