- Iulia Skripal, vizata in Marea Britanie de un presupus atac neurotoxic atribuit serviciilor secrete ruse, spera sa revina in Rusia, in pofida incidentului, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ambasada Rusiei la Londra a anuntat, marti, ca orice eventuala transferare secreta a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, otraviti in Marea Britanie la 4 martie, va fi considerata drept rapire a unor cetateni rusi, informeaza Reuters. Daca cei doi vor…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Iulia Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, care a fost si ea otravita in urma atacului neurotoxic din Marea Britanie, nu mai este in stare critica, a anuntat directorul Spitalul Districtului Salisbury. Rusia a deschis si ea o investigatie in acest caz si a cerut ajutor Marii Britanii.

- Ministerul de Externe de la Moscova a cerut miercuri Londrei sa dovedeasca faptul ca nu spionii britanici l-au otravit pe fostul agent dublu Serghei Skripal in Anglia, afirmand ca, in lipsa unei asemenea dovezi, va considera incidentul drept un atentat la viețile cetațenilor ruși, scrie Reuters.