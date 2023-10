Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca a participat la cele doua sesiuni dedicate ministrilor din Uniunea Europeana responsabili de educatie, in cadrul Reuniunii informale a ministrilor educatiei si tineretului, in perioada 18 19 septembrie 2023 in Zaragoza, Spania.Pirntru un mesaj postat pe pagina sa de Facebook,…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, deputatul PSD, Daniel Suciu, a scris ca fenomenul drogurilor nu mai trebuie ascuns sub preș și trebuie acționat acum, pentru ca tinerii sa aiba un viitor mai bun. „Despre femomenul drogurilor și ce spuneam in 16 septembrie anul trecut, impreuna cu Bogdan Ivan:“In…

- Ministrul Educatiei , Ligia Deca, afirma ca din anul scolar 2024-2025 se va decide, in baza unei analize, daca impartirea in module va fi mentinuta sau nu. Ligia Deca afirma ca in perioada urmatoare va primi o analiza referitoare la oportunitatea impartirii anului scolar in module, ea anuntand ca din…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat ca „undeva pana intr-o suta” de directori de scoli au demisionat in ultima perioada, iar aproximativ 60% dintre acestia au invocat drept motiv al demisiei nivelul salarial scazut. Ea a afirmat ca exista promisiuni conform carora chestiunea privind remunerarea…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat la inaugurarea unei creșe in orașul Tauții-Magherauș. Aici pot fi inscriși copiii cu varsta pana la 3 ani, creșa fiind dotata la standarde europene. ”Am incheiat vizita doamnei ministru al Educației, Ligia Deca, in Maramureș cu inaugurarea Creșei din orașul…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a confirmat, joi, la Antena 1 faptul ca bursele de merit vor fi acordate tuturor elevilor care au medii generale peste 9.50 și pentru primii 30% dintr-o clasa, dupa cum a anunțat pe surse, miercuri, Edupedu.ro. Potrivit ministrului, la bursa de merit “ii vom prinde pe…

- Elena Udrea reclama din penitenciar ca i se refuza dreptul la permisie si nu poate sa mearga acasa pentru ziua fiicei sale. „Este al doilea an in care solicit sa mi se acorde permisie macar de 24 de ore pentru a fi acasa de ziua de nastere a fetitei mele, care luna aceasta implineste 5 anisori, dar…

- Caz șocant in Romania! O femeie, aflata la etajul 1 al unui hotel din Botosani, si-a aruncat copiii, cu varstele de 2, respectiv 3 ani, de la balcon, amenintand ca se va sinucide. UPDATE Cei doi copii au fost transportati la spital, in stare grava, iar cel in varsta de doi ani a decedat. Conform Monitorului…