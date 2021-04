După economie, am vândut şi onoarea

Mare zarva la guvern, tara a inghetat, Parlamentul si-a intrerupt lucrarile: a fost demis un ministru, impreuna cu secretarul de stat care-i semna toate aberatiile. Intr-o tara normala, cu oameni normali la conducere, cu simtul onoarei si al responsabilitatii, acest incident ar fi trecut neobservat: contestat, aflat in imposibilitatea profesionala si morala de a conduce […]