- Soldatii ucraineni care s-au adapostit in combinatul Azovstal din Mariupol si au rezistat asaltului rus aproape doua luni au primit ajutor din exterior, a dezvaluit fondatorul batalionului Azov, Andrii Biletki, intr-un interviu pentru presa din Ucraina.

- Un grup de 264 de combatanți ucraineni, intre care 53 raniți, imbarcați in autobuze, au parasit in noaptea de luni spre marți combinatul siderurgic Azovstal, devenit ultimul bastion al rezistenței ucrainene in fața trupelor ruse care au asediat Mariupol. Escortați de militari ai armatei proruse, raniții…

- Natalia Luhovska, o ucraineanca care s-a inrolat in Batalionul Azov dupa ce propriul fiu a fost ucis pe front, a murit in interiorul uzinei siderurgice Azovstal din Mariupol, potrivit CNN . Dupa moartea fiului ei, Natalia și-a continuat munca și a ramas pana la sfarșit alaturi de soldații de la combinatul…

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- Unitațile armatei ruse au inceput marți, 3 mai, o ofensiva asupra uzinei siderurgice Azovstal din Mariupol, ultima reduta a rezistenței din acest oraș strategic. Armata rusa și forțele pro-ruse au lansat o ofensiva asupra uzinei Azovstal, ultimul buzunar de rezistența ucraineana din orașul Marioupol,…

- Sunt mii de civili blocați in Mariupol, oraș distrus de bombardamente și asediat de ruși inca de la inceputul razboiului. Localnici, copii, batrani și militari și-au gasit refugiu in uzina siderurgica Azovstal. Mamele cer cu disperare sa fie evacuate, iar copiii lor plang necontenit. Unii civili au…

- UPDATE 3 Forțele rusești incearca, sambata, sa ia cu asalt uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, afirma un oficial ucrainean, ultima reduta a orașului. Ultimele trupe ucrainene din orașul asediat Mariupol s-au refugiat in uzina siderurgica Azovstal și se crede ca acestea sunt blocate acolo impreuna…

- Se pare ca asupra uzinei sunt lansate bombe super-incarcate, transmite și Nexta, cu mențiunea ca exista civili in adaposturile de sub uzina.Zilele trecute, ucrainenii dadeau asigurari ca s-au retras in uriașul combinat Azovstal pentru a-l apara.Justin Crump, de la firma de consultanța in domeniul securitații…