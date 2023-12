Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Educatiei, Ligia Deca, sa vina cu solutii privind criteriile de performanta in educație și a adaugat ca salariile profesorilor vor crește numai in cazul in care cadrele didactice vor produce rezultate.„Va exista cea mai mare alocare bugetara din istorie…

- Premierul Ciolacu anunța cel mai mare buget din istorie pentru Educație, dar cere performanța de la cei angajați in invațamant. Va anunț ca in acest weekend vom lucra impreuna pe proiectul de buget pe 2024, unde investițiile reprezinta fundamentul viziunii noastre de dezvoltare economica. De asemenea,…

- Autoritatea de Audit a Curții de Conturi a facut o serie de verificari la Ministerul Educației, unde exista suspiciunea de frauda privind modul de gestionare a proiectele PNRR cu bani europeni. Daca suspiciunile se vor dovedi fondate, ar putea fi oprite plațile pe proiectele educaționale derulate prin…

- Guvernul majoreaza salariile profesorilor cu 20% de la inceputul anului: modificari importante in acordarea bugetelor pentru ministere (surse)Guvernul are in plan o creștere salariala de aproape 20% pentru profeosri, totul de la inceputul anului 2024, transmit surse guvernamentale pentru STIRIPESURSE.RO.…

- Premierul le raspunde acelor primari care „se plang” pe o cunoscuta rețea de socializare despre lipsa banilor. „Nu poți sa ai excedent de zeci de milioane de euro și sa injuri Guvernul și sa ceri bani de la Guvern” – susține Marcel Ciolacu. Șeful Executivului a facut aceste declarații luni, la Summit-ul…

- In cursul zilei de astazi, premierul Marcel Ciolacu va avea o noua intalnire cu sindicatele din educație, la ora 12.00. Pe data de 16 octombrie, premierul Marcel Ciolacu a mai avut o intalnire cu liderii de sindicat din invațamant pentru a discuta despre majorarile salariale promise. ”In lipsa existenței…

- Profesorii, invațatorii, educatorii și personalul didactic auxiliar vor primi bani in plus la salariu, a anuntat luni, 16 octombrie, ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Cel mai important moment de astazi – intalnirea de la Guvern cu reprezentanții sindicatelor, in care am reconfirmat, impreuna cu membrii…

- Ministerul Educației a anunțat ca va cere bani din Fondul de rezerva bugetara pentru plata salariilor din invațamant in cazul in care va intarzia rectificarea bugetara, prima pe acest an facuta de Guvern. Decizia va fi luata pentru a suplimenta sumele pentru cheltuielile cu salariile majorate ale profesorilor.…