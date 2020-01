Stiri pe aceeasi tema

- Nu se știe deocamdata cauza exacta a morții Cristinei Țopescu. O prima varianta luata in calcul de legiști este infarctul in somn, produs in jurul anului nou. Mai mult, legiștii ar fi descoperit urme de medicamente in stomac. Cert este ca in locuința jurnalistei nu a fost gasit nici un bilet de adio.…

- Este doliu in lumea jurnaliștilor. Cristina Țopescu, un om pentru care toți cei care au cunoscut-o, au lucrat impreuna cu ea, sau doar au admirat-o la televizor, au numai cuvinte de lauda. Un om bun, iubitor, sensibil, insa teribil de singur.

- Moartea jurnalistei Cristina Țopescu a indurerat foarte multa lume. Pe internet au fost transmise o mulțime de mesaje de condoleanțe.Paula Seliung: " Draga de tine... Cat aș fi vrut sa mai stai...Cat aș fi vrut sa iți mai spun cat te admir, ce exemplu de suflet minunat ești, pentru lumea asta. Cat aș…

- Vestea morții Cristinei Țopescu a șocat o intraga țara. Cu doar cateva zile inainte de ultima sa apariție pe Whatsapp, vedeta a publicat o imagine pe pagina de socializare cu oameni dragi sufletului ei.

- Vestea tragica ca fosta realizatoare TV Cristina Țopescu s-a stins din viața a venit ca un trasnet pentru toți cei apropiați. Trupul neinsuflețit al vedetei a fost descoperit in aceasta seara, in propria locuința.

- Colegii asistentei uciase la Piatra Neamț, Anca Patriche, sunt in stare de șoc dupa ce au aflat ca aceasta a fost omorata chiar in cabinetul sau de catre soț. Cea care a gasit-o pe femeie face apel la schimbarea legislației: ”„Suntem martorii unei tragedii care ar fi putut fi evitata daca legislatia…

- Viața unui om a fost salvata, astazi, de pompieri, care au beneficiat de ajutorul unui cetațean, devenit voluntar in misiunae de salvare. Victima se afla intr-un loc greu accesibil pentru salvatorii ce nu au intervenit cu autovehicul potrivit, fiind salvata cu aportul substanțial al unui posesor al…

- Mihai Ioan Moțica, luptatorul SAS care a ajuns, in weekend, in stare grava la un spital din Cluj, a decedat. Colegii din Poliția Alba sunt alaturi de familia indoliata. Mihai avea 44 de ani și era unul dintre ,,mascații” de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Alba. Era unul dintre ”baieții buni care…