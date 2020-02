După coronavirus, cutremur. China lovită de un seism, vineri seară Cutremurul s-a produs la ora locala 23.39 (ora 17.39, ora Romaniei), in nord-vestul regiunii autonome uygure Xinjiang. Acesta este ultimul eveniment dintr-o activitate seismica foarte activa in regiune in ultima luna, cand a fost inregistrat un cutremur mult mai mare, de 6,4. Regiunea unde s-a produs cutremurul este situata in vestul extrem al Chinei, muntos, nu departe de granita cu Kirgistanul. Deocamdata nu au fost raportate pagube materiale sau victime. Stire in curs de actualizare. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de infectare cu coronavirus au trecut de 200 in Coreea de Sud, adica aproape s-au dublat in 24 de ore (in principal, din cauza unei secte), in timp ce acum o saptamana erau doar 28. Cazurile din Singapore si Japonia au ajuns deja la 85. In plus, sunt peste 630 de persoane depistate cu coronavirus…

- Femeia din provincia chineza Hubei a ajuns pe 16 ianuarie in Franta. Ea a fost plasata in carantina intr-un spital din Paris pe 25 ianuarie, fiind suspecta de coronavirus, conform BBC. Ea a murit din cauza infectiei cu virusul ucigas pe 15 februarie. Decesul ei a fost confirmat de ministrul…

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost înregistrate pâna în prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce înseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza Mediafax…

- Caile Ferate Ruse au suspendat, incepand cu duminica la miezul nopții, circulația trenurilor de persoane de pe ruta Beijing-Moscova. Astfel, ultimul tren care leaga cele doua capitale a intrat, duminica, gol in Rusia, dupa ce toți pasagerii au fost dați jos la granița.Motivul? Toți cei 136 de calatori…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a vorbit, la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre "urgența mondiala" declarata de organizație in urma raspandirii epidemiei de coronavirus in afara Chinei."Toate statele membre ale organizației, adica 196 de state, ar trebui sa ia masuri legate de…

- Spitalul din Wuhan, numit Leishenshan Hospital, trebuie sa se extinda la 60.000 de metri patrați și sa gazduiasca peste 2.000 de cadre medicale. Al doilea spital improvizat din Wuhan, centrul unui focar de coronavirus din centrul Chinei, va gazdui 1.600 de paturi, cu 300 mai mult decat cel proiectat…

- Un prim caz de imbolnavire din cauza noului coronavirus soldat cu 17 morti in China a fost diagnosticat in Singapore, anunta Ministerul Sanatatii din Singapore, potrivit publicatiei Straits Times, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Alina Gorghiu, strigat de revolta: In ce țara…

- Presedintele Xi Jinping incepe miercuri o vizita de trei zile in Macao, paradisul jocurilor de noroc, pentru a marca 20 de ani de la retrocedarea regiunii Chinei, transmite Reuters. Vizita presedintelui chinez in fosta colonie portugheza, unde este de asteptat sa anunte o serie de politici…