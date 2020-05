Stiri pe aceeasi tema

- Suntem la doar patru zile distanta de 9 mai, Ziua Europei. Uniunea traverseaza acum o perioada foarte complicata. Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a vorbit la TVR despre masurile luate de Uniunea Europeana in timpul acestei crize de sanatate.

- Guvernele statelor membre UE risca sa intre intr-o disputa cu Comisia Europeana din cauza sprijinului oferit touroperatorilor care au emis vouchere in locul pachetelor turistice anulate, fara sa ofere consumatorilor posibilitatea de a le fi returnati banii gheata, asa cum cere legislatia UE, sustin…

- Laboratoarele de testare din Uniunea Europeana (UE), centrele de virologie si spitalele vor beneficia de 3.000 de esantioane, materiale-martor pentru verificarea functionarii corecte a testelor de coronavirus, puse la dispozitie de oamenii de stiinta din cadrul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei…

- Uniunea Europeana va institui o initiativa de investitii in valoare de 37 de milliarde de euro, ca parte a pachetului de masuri menit sa amortizeze impactul epidemiei de coronavirus (COVID-19) asupra economiilor blocului comunitar. Anunțul a fost facut vineri de presedintele Comisiei Europene, Ursula…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut luni statelor membre sa ajunga la un compromis cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru 2021-2027, pe fondul crizelor pe care le intampina blocul comunitar, informeaza DPA. Uniunea Europeana trebuie sa gaseasca solutii…

- UE vrea nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de sera, pana in 2050. Ce trebuie sa faca statele membre Comisia Europeana a adoptat miercuri o propunere legislativa ce prevede atingerea unui nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de sera pana in anul 2050, transmite Reuters. Proiectul, ce trebuie…

- Uniunea Europeana a cerut miercuri statelor membre sa-si coordoneze raspunsurile la raspandirea coronavirusului si sa evite abordarile divergente, transmit Reuters si AFP. 'Toate statele membre trebuie sa ne informeze despre planurile lor de pregatire', a spus comisarul european pentru sanatate,…