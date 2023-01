Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Aliantei Maghiare din Transilvania (AMT / EMSZ), Mezei Janos, si-a anuntat demisia din functie, luni, in cadrul unei conferinte de presa, dupa ce a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Targu Mures la trei ani inchisoare cu suspendare, intr-un dosar de coruptie, in care a fost judecat…

- Populatia maghiara din Transilvania a scazut dramatic, potrivit rezultatelor preliminare ale recensamantului din Romania, publicate vineri. Amploarea declinului arata „eficienta genocidului tacut impotriva maghiarilor pe timp de pace”, a opinat presedintia Aliantei Maghiare din Transilvania. Sunt concurentii…

- Liderul AUR George Simion acuza instituțiile statului ca protejeaza companiile straine care incalca legea. Simion spune ca in vreme ce patronii din Romania sunt prinși rapid pe picior greșit și amendați, cand vine vorba de de straini instituțiile cu atribuții de control parca dorm.

- RUPTURA DE REALITATE… Incidentul de saptamana trecuta, in urma caruia un baiețel in varsta de 14 ani a decedat dupa ce a fost injunghiat de tatal sau, a ajuns subiect de disputa in Consiliul Județean. Profitand de faptul ca la punctul 1 de pe ordinea de zi se propunea inființarea unui complex de servicii…

- Prezidiul Aliantei Maghiare din Transilvania (AMT) a emis sambata o luare de pozitie, potrivit careia Romania trebuie sa decida daca vrea sa avanseze spre Schengen sau spre Chisinau și transmite un mesaj halucinant in care acuza "atitudinea instigatoare" a președintelui Klaus Iohannis la adresa comunitații,…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov il acuza miercuri pe Papa Francisc de faptul ca este "victima propagandei", dupa ce Suveranul Pontif i-a catalogat drept "cruzi" pe militarii rusi care fac parte din minoritati si lupta in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Retorica minciunoasa a Rusiei a rasunat astazi in Parlamentul de la Chișinau. Deputatul BCS Eduard Smirnov a ținut o lecție de ”istorie”, in care a insistat sa argumenteze invazia rusa in Ucraina și sa numeasca razboiul care a avut loc in țara vecina in perioada 2014-2022 drept un conflict intern,…

- Liderul delegației PSD din Parlamentul European ii acuza pe eurodeputații REPER ca „acționeaza cu premeditare și consecvența impotriva intereselor esențiale ale Romaniei", dupa o reacție a acestora pe tema Mecanismului de Redresare.