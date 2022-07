Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea debutului sezonului 2022-2023 al Superligii la fotbal, FCV Farul a disputat, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, un ultim meci amical, in compania divizionarei secunde CSA Steaua Bucuresti. Partida s-a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1). Chunchukov a adus Steaua in avantaj,…

- Petrolul a luat, ieri, un prim contact, din aceasta vara, cu fotbalul din Superliga, și a trecut cu bine testul susținut in compania Farului Constanța. „Lupii” s-au impus cu scorul de 2-1 (1-0), golurile formației ploieștene fiind marcate de catre Gicu Grozav (3) și Mario Bratu (48), in vreme ce pentru…

- Petrolul și Farul joaca ACUM un meci de verificare, la Buftea. Partida a inceput la 10:30 și e liveVIDEO pe GSP.ro. liveVIDEO » Petrolul - Farul 1-0 A marcat: Gicu Grozav 3 min 3: Gol Petrolul! Atacantul a primit o pasa in careu și a reluat din prima, cu stangul, de la 10 metri Echipele de start Petrolul:…

- Liga a 4-a, victorii la scor pentru Industria Galda, Spicul Daia Romana și Inter Unirea In primele jocuri ale etapei a 26-a a Ligii a 4-a s-au inregistrat rezultatele: *Olimpia Aiud – Industria Galda de Jos 1-6 (0-2): S. Șimandi (90+2)/ Oniche (32, 47), S. Mureșan (39, 60), Balaș (46), Al. Costea (75).…

- Remiza inregistrata de Rapid in fata Chindiei Targoviste poate fi considerata un prim semi-esec al „ceferistilor”, de cand pe banca tehnica se afla Adi Mutu, in conditiile in care vine dupa un sir de sapte victorii consecutive (din care sase in acest play-out). In celalat meci al zilei Sepsi a trecut…

- Petrolul a pierdut meciul de la Cluj, incheiat cu scorul de 3-1 pentru ardeleni, și a ratat o prima șansa de a ”deschide șampania” și de a avea un final de campionat mult mai liniștit. A fost o prima ”treime” de meci de coșmar, Universitatea tranșand confruntarea in primele 25 de minute, atunci cand…

- George Marin Cam 4000 de spectatori au ieșit din casa și au luat ieri drumul stadionului cu gandul de a vedea pe viu și a sarbatori, in zi de Florii, o a doua victorie a favoriților lor in acest play-off, o victorie care ar trebui sa insemne inca un pas inainte in cursa pentru promovare. Speranțele…