- La data de 4 mai 2021, in jurul orei 19,30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au depistat un minor de 17 ani, din comuna Farau, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comune Farau, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de minor, cercetarile…

- Luni, in Ulmeni, la ora 21.50 in timp ce efectuau serviciul de supraveghere și control trafic pe D.J. 108 A, in localitatea Ulmeni, polițiștii au oprit un autoturism pentru control. La volanul autoturismului a fost identificat un barbat de 41 de ani din oraș. In urma verificarilor efectuate, polițiștii…

- Un tanar in varsta de doar 16 ani, baut și fara permis de conducere, a sustras noaptea trecuta o mașina din Lugoj și i-a condus pe polițiștii care au incercat sa-l opreasca intr-o urmarire de peste 30 de kilometri. „La data de 9 aprilie, in jurul orei 00:30, polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Rucar au depistat un barbat de 51 de ani, din Valeni, județul Dambovița, care conducea un autoturism pe DJ 723, pe raza localitații Cetațeni, in timp ce se afla sub influența alcoolului. Barbatul a refuzat recoltarea probelor biologice, in vederea stabilirii…

- In timp ce efectua activitati de supraveghere si control al traficului rutier, pe raza comunei Galanești, pe DJ 178F, un echipaj din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a efectuat semnale regulamentare de oprire luminoase și sonore a unei autoutilitare ce se deplasa pe DJ 178F. Conducatorul auto…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș au identificat și reținut pentru 24 de ore, un barbat, din județul Mureș, banuit de comiterea infractiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat.…

- Un barbat, de 49 de ani, care nu are permis de conducere și care se afla la volanul unei mașini cu numere false, a lovit vineri seara zece autoturisme parcate pe o strada din Constanța, informeaza digi24 . Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați vineri seara cu privire la producerea unui…

- O tanara, de 20 de ani, din orașul Gaești, județul Dambovița, a fost depistata ieri de polițiști in timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Tismanei, din municipiul Motru, fara a deține permis de conducere. Din cercetarile efectuate a reieșit faptul ca autoturismul i-a fost incredințat pentru…