După ce a fost testat negativ pentru Covid-19, Negoiță spune că a depășit provocările cu ajutorul susținătorilor La doua saptamani dupa ce a fost diagnosticat cu infecție cu Covid-19, primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a fost testat negativ. Edilul spune ca a trecut peste provocarile din ultima perioada cu ajutorul susținatorilor sai. “Sunt fericit și bucuros sa va anunț ca, la doua saptamani de cand am fost depistat pozitiv la infectarea cu virusul COVID 19, sunt vindecat și ma simt excelent, gata sa ma apuc iar de treaba. Au fost doua saptamani ciudate in care aș minți sa va spun ca totul a fost simplu. Impactul emoțional și, uneori fizic, au fost provocari pe care le-am depașit și cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

