- Astazi, 27 ianuarie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in vederea votarii hotararii nr. 3 din 2021. A fost votata favorabil incadrarea judetului in limita de incidenta cuprinsa intre 1,5 si mai mica sau egala cu 3 1.000…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat prelungirea starii de alerta în România. Masura intra în vigoare de miercuri, 13 ianuarie, pentru o perioada de 30 de zile. „Se propune prelungirea starii…

- Rata de infectare cu noul coronavirus depaseste, din nou, trei cazuri la mia de locuitori in statiunea Sinaia, oras in care restrictiile au fost relaxate in ultimele zile ale anului trecut ca urmare a scaderii numarului de cazuri active.Potrivit datelor comunicate, vineri, de Prefectura Prahova, in…

- Carantina in municipiul Constanta a fost prelungita cu inca doua saptamani, incepand de vineri, de la ora 20:00, ramanand in vigoare aceleasi masuri de pana acum. Incidenta infectarilor cu noul coronavirus in municipiul Constanta era joi de 8,67, potrivit news.ro. Prefectura Constanta a anuntat…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis astazi sa mențina interdicțiile la nivelul municipiului Buzau dupa ce rata de incidența a cazurilor COVID 19 s-a menținut peste 3 la mia de locuitori. In acest moment este incidența este de 3,84/1000 locuitori, scaderea fiind constanța in ultimele…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraodinara a dispus ridicarea restricțiilor impuse in urma cu doua saptamani localitaților Milișauți și Poieni Solca. ”In ceea ce privește orașul Milișauți și comuna Poieni Solca, analiza D.S.P. Suceava a relevat faptul ca dupa…

- Dupa ce rata de incidența cumulata a ajuns la 3,5 de imbolnaviri de coronavirus la mia de locuitori, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Constanța a decis luni seara impunerea masurilor speciale din scenariul roșu in municipiul Constanța, adoptate deja pentru localitatile Ovidiu si…

