- Curtea Constitutionala a decis marti, 22 septembrie, sa conexeze cele doua sesizari - de la presedinte si de la Guvern - pe tema stabilirii datei alegerilor parlamentare, anunta CCR. Dupa conexare, cauza a fost amanata pentru data de 29 septembrie.Curtea Constitutionala a luat in discutie…

- Premierul Ion Chicu a dat asigurari ca Guvernul face tot ce este posibil pentru ca alegerile prezidentiale din 1 ianuarie sa se desfasoare in mod democratic si cu respectarea tuturor standardelor internationale. Totodata, prim-ministrul a avertizat politicienii din opozitie sa inceteze sa lanseze acuzatii…

- Premierul Ion Chicu spune ca Executivul nu va cere reintroducerea starii de urgența in R.Moldova pentru a anula alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Potrivit lui, pentru acest lucru este necesar „un consens total din partea forțelor politice” și Guvernul nu-și va asuma aceasta decizie de unul…

- Presedintele statului Mali, Ibrahim Boubacar Keita, a demisionat dupa ce a fost retinut marti de armata, potrivit presei locale, citeaza BBC.Intr-o interventie televizata, Keita a spus ca dizolva Parlamentul si Guvernul. „Nu vreau sa fie varsat sange pentru a ramane la putere”, a adaugat el.…

- Președintele Romaniei a sesizat pe 17 august Curtea Constituționala cu privire la legea prin care Parlamentul decide data alegerilor parlamentare, nu Guvernul. Legislativul adoptase aceasta lege la sfarșitul lunii iulie. Alegerile pot fi organizate cel devreme pe 6 decembrie 2020 și cel mai tarziu pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca alegerile locale se pot organiza daca epidemia nu se agraveaza fata de situatia din prezent si se iau masuri sanitare stricte. Totodata, șeful statului a mai precizat ca Parlamentul a fost cel care a decis data, mai exact, 27 septembrie, și nicidecum…

- Senatul a adoptat astazi proiectul de lege initiat de reprezentantii PSD, UDMR si ALDE care prevede ca Parlamentul va stabili prin lege organica data la care vor avea loc alegerile parlamentare, si nu Guvernul, cum prevede legislatia in vigoare. Intre timp, documentul a ajuns la Camera Deputatilor,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, ca singura data la care ar putea fi organizate alegerile parlamentare in acest an, cu respectarea tuturor prevederilor constitutionale, este 6 decembrie, data pe care spune ca Parlamentul ar trebui sa o ia in considerare. "In urma deciziei Curtii…