Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de miliarde de dolari au fost sterse de pe piata cripto in 24 de ore, in timp ce bitcoin a scazut cu 8%, la sub 20.000 de dolari pe unitate, la cel mai redus nivel din ultimele aproape doua luni, ca urma a vanzarilor de pe piata americana, relateaza CNBC. Bitcoin a fost tranzactionata ulterior…

- ”Grupul MOL a anuntat astazi rezultatele financiare pentru T4 si pentru intregul an 2022. In pofida contextului extern fara precedent si tumultuos, Grupul MOL a generat 1,074 de miliarde dolari in T4 2022, ajungand la un nivel al EBITDA pentru anul 2022 de 4,702 de milioane dolari. Segmentele Upstream…

- De la gențile Chanel la Rolex-uri, bunurile de lux au reprezentat mult timp o achiziție populara pentru consumatorii din intreaga lume, iar aceasta tendința nu da semne de incetinire. Multe țari au inregistrat o creștere a cheltuielilor pentru articole de lux, dar o țara se remarca acum ca fiind cea…

- Te tenteaza gandul de a intra in lumea antreprenorilor, iar produsele de panificație și patiserie te intereseaza in mod special? Acest articol te poate ajuta sa te lamurești care este diferența dintre panificație și patiserie și care dintre variante ți se potrivește mai bine. Panificație și patiserie:…

- Cel mai mediatizat deces a fost cel al Reginei Elisabeta a II a a Regatului Unit 2022 a fost un an post restrictii pandemie, iar inceputul anului nu a tinut cont de ranile nevindecate din anul precedent. Decesele au lovit din toate domeniile, iar oameni tineri si batrani, personalitati sau mai putin…

- Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas spune ca a confiscat criptomonede in valoare de 3,5 miliarde de dolari de la platforma de tranzactionare a criptomonedelor FTX, aflata in faliment, transmite CNBC, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- FTX si-a declarat falimentul in Statele Unite, in noiembrie, iar Sam Bankman-Fried este arestat la domiciliu si va fi judecat pentru mai multe acuzatii de frauda. Fostul criptomiliardar, acum in dizgratie, a fost unul dintre cei mai puternici promotori publici ai Solana, promovand avantajele tehnologiei…

- Lumea crypto este mereu intr-o constanta schimbare, cu proiecte noi intrate pe piața și trenduri noi ale pieței, așa ca pentru a investi corect și profitabil trebuie sa fim foarte bine informați.