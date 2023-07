După 16 ani, apar noi detalii în căutarea lui Madeleine McCann, în timp ce un martor dezvăluie o dovadă cheie Cautarea neincetata a obiectelor legate de dispariția lui Madeleine McCann pe teritoriul portughez continua. Informații recente sugereaza ca un martor care il cunoștea pe principalul suspect in acest caz șocant la nivel mondial a dezvaluit un detaliu crucial care ar putea ajuta la rezolvarea misterului, anunța jpost.com. Rezolvarea misterului dispariției lui Madeleine McCannChristian Brueckner, un prizonier german in varsta de 45 de ani, s-ar fi laudat prietenului sau ca a folosit o trusa de scule de spargator pentru a avea acces la apartamentul 5A din complexul turistic Praia de Luz din Portugalia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

