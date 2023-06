Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a adoptat primul tratat international pentru protejarea apelor internationale si conservarea biodiversitatii marine in apele internationale, marcand o piatra de hotar dupa aproape 20 de ani de eforturi in acest sens, a anuntat luni secretarul general al ONU, Antonio…

- Statele membre ONU au adoptat luni primul tratat international de protejare a apelor internationale, un acord considerat capital in contracararea amenintarilor la adresa oceanului si sanatatii acestuia, vitala omenirii, relateaza AFP, citata de News.ro.

- ”Acordul a fost adoptat”, a anuntat in aplauze presedinta Conferintei, Rena Lee, dupa adoptarea documentului – prin consens. ”Oceanul este forta vitala a planetei noastre. Azi (luni), ati insuflat o noua viata si o noua speranta ca oceanul sa aiba o sansa sa se bata”, a comentat secretarul general al…

- Tanczos Barna semneaza o scrisoare deschisa adresata forurilor de mediu internaționale, in care afirma ca inființarea unor sanctuare și in celelalte state membre ale UE ar fi oportuna. Demersul fostului ministru al mediului are in vedere intenția Ligii Italiene pentru Apararea Animalelor și a Mediului…

- Rusia reușește sa ocoleasca sancțiunile internaționale și sa procure de ce are nevoie pentru industria de armament – a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. El spune ca autoritațile de la Kiev au analizat temeinic traseele și mecanismele folosite de Rusia. „ Sunt diverse tari si diverse…

- Coreea de Sud, SUA și Japonia organizeaza exerciții militare, in timp ce Coreea de Nord denunța „șantajul nuclear" al americanilor. Cele trei națiuni au convenit vineri, in cadrul discuțiilor de la Washington, sa organizeze exerciții regulate de aparare antiracheta și antisubmarin, conform Mediafax.Coreea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca Romania si Polonia se numara printre tarile care vor discuta cu Executivul comunitar despre "trasabilitatea exporturilor din Ucraina", astfel incat fermierii sa nu mai fie afectati de "specula".