Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Stan Stoica a realizat o lista cu erorile din manualul unic de Istorie scos de Editura Didactica si Pedagogica, dupa ce propriul proiect de manual a fost respins. Intr-o conferinta de presa, directoarea generala a Editurii Ministerului Educatiei a anuntat ca manualul de Istorie nu seamana,…

- Inca un manual unic le va pune probleme elevilor de clasa a VI-a. Manualul de Istorie, realizat de Ministerul Educatiei are si el greseli. Este al doilea manual realizat de minister care contine erori, dupa cel de Geografie. Pentru ambele manuale au fost tiparite un milion 600 de mii de exemplare.

- Elevii de clasa a VI-a invața din septembrie ca Turnu Magurele este poziționat, pe harta Romaniei, acolo unde pana acum toți știam ca este orașul Drobeta-Turnu Severin. Manualul unic de Geografie scos de Editura Didactica și Pedagogica - editura Ministerului Educație - pune localitatea din județul controlat…

- Intr-o zi, un om bogat trecea pe strada cand, dintr-o data a vazut un batranel sarac, care statea pe treptele unei cladiri. Hainele ii erau murdare, incaltari nu avea in picioare, insa pe fata lui era un zambet incredibil… A vrut sa il intrebe ceva, insa s-a razgandit si a mers mai departe. A doua zi,…

- Tinerii veniti la Electric Castle au facut un mic popas si la cortul "Fara penali in functii publice", amplasat la cativa metri de intrarea in festival. I-am intrebat ce parere au despre politicienii care ne conduc si cel mai pregnant sentiment a fost dezamagirea, exprimata sub diverse forme.

- Tinerii veniti la Electric Castle au facut un mic popas si la cortul "Fara penali in functii publice", amplasat la cativa metri de intrarea in festival. I-am intrebat ce parere au despre politicienii care ne conduc si cel mai pregnant sentiment a fost dezamagirea, exprimata sub diverse forme.

- INFORMAȚII PREȚIOASE publicate pe pagina Evangelische Kirchengemeinde A.B. Hermannstadt : In spatele pietrelor cu care podeaua bisericii a fost pavata, arheologii au facut descoperiri extraordinare. Read More...

- Evenimentul se va desfasura marti, 26 iunie 2018, incepand cu ora 10.00, in Piata Tricolorului de langa Muzeul de Istorie al Municipiului Turda si va cuprinde urmatoarele momente: Read More...