Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limba romana din Republica Moldova. Este caștigator al Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a Romaniei, ediția 2003. Este membru al Uniunii Scriitorilor și al Uniunii Teatrale din Republica Moldova, cat și al ASPRO.

Din casuța noastra de vara, in care eu ma retrageam zilnic cu o carte in mana, am fost izgonit intr-o vineri, iar in locul meu a fost instalata acolo o tanara invațatoare. Noua noastra invațatoare, Margareta Pavlovna. Iar…