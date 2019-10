Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical a sustinut in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, desfasurat, luni, la Palatul Victoria, ca salariul minim brut pe economie, de la 1 ianuarie 2020, sa fie 2.495 de lei, fata de propunerea Guvernului - 2.262 de lei, a declarat presedintele Blocului…

- Apropo de creșterea salariului minim cu 100 lei, Tanase Stamule a sugerat ca Ludovic Orban a zis ca aceasta masura nu este un lucru rau, intrebarea fiind urmatoarea: de ce e propusa acum marirea. "Așa cum a zis și domnul Orban, nu suntem impotriva masurii. Ni se pare ciudat insa ca un premier…

- Eugen Teodorovici a explicat ca reducerea de contributii va aduce suficienti bani pentru majorarea salariilor cu 100 de lei, asa cum a anuntat. "Doamna Dancila a spus ca noi am avut ca promisiune in programul de guvernare majorarea salariului cu 100 de lei. Facem hotarare, avizam in ministere…

- "Am decis ca salariul minim brut garantat in plata sa creasca de la 2.080 de lei la 2.262 de lei, si cu o singura exceptie, pentru cei care lucreaza in domeniu unde e nevoie de studii superioare si minim un an vechime sa creasca de la 2.350 la 2.620. Dar modificarea nu este aparuta peste noapte,…

- Ziarul Unirea Liber la creșterea salariului minim pe economie. Comisia Naționala de Prognoza vine cu propunerea, ministrul Muncii spune ca mai trebuie așteptat puțin Creșterea salariului minim pe economie este propusa, din nou, de Comisia Naționala de Prognoza, prin interemdiul Consiliului de Programare…

- Comisia Nationala de Prognoza a propus, prin Consiliul de Programare Economica, cresterea in continuare a salariului minim pe economie, etapizat, pana spre sfarsitul anului viitor, prima majorare fiind programata pentru data de 1 octombrie 2019.

- Social-democratii au reactionat la acuzatiile senatorului PNL Florin Citu, potrivit caruia Ministerul de Finante si Comisia de Prognoza au masluit datele rectificarii bugetare, si spun ca liberalii dezinformeaza in mod constient populatia. Mai mult, PSD anunta ca va face o "plangere penala…