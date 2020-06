Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas mai puțin de o luna pana la liberalizarea pieței gazului. Furnizorii se intrec in oferte pentru cei 3,5 milioane de clienți, care acum platesc un preț reglementat. Dar multe dintre tarifele propuse sunt mai mari decat cele platite in prezent.

- Piața gazelor naturale se va liberaliza incepand cu data de 1 iulie 2020, prețurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici nu vor mai fi reglementate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), acestea urmand a se forma liber pe piata, in functie de cerere…

- Liberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii interni, planificata la 1 iulie 2020, va pune clientul in poziția centrala in loc de furnizor, a declarat Chief Transformation Officer Otto Waterlander al Naftogaz, potrivit interfax.com."Un ucrainean in calitate de client ar trebui…

- Furnizorii de gaze naturale au obligația sa informeze clienții despre liberalizarea prețului la gazele naturale și sa negocieze cu clienții noile prețuri ce vor fi practicate de la 1 iulie. O asociație din domeniul energiei acuza ca niciunul dintre furnizorii de gaze naturale nu a informat clienții…

- Asociatia Energia Inteligenta: 3,4 milioane de romani risca sa aiba facturi mai mari la gaze, de la 1 iulie, dupa liberalizarea prețurilor Aproximativ 3,4 milioane de consumatori casnici de gaze naturale au dreptul de a-si renegocia pana la 1 iulie 2020 preturile pe care le vor plati dupa liberalizare,…

- Ministrul Muncii a anuntat ca statul pregateste un pachet de masuri pentru angajatori, inclusiv plata unei parti din salariul angajatilor care vor reveni la lucru dupa somaj. Acesta ar putea fi de 35% - 45% din valoarea bruta a costului salarial.Sprijinul pentru revenirea in activitate ar putea fi de…

- Nicio tara nu a adoptat masuri de sprijin pentru companiile afectate de criza care sa fie suportate de furnizorii de utilitati, a declarat, miercuri, directorul executiv al Nicio tara nu a adoptat masuri de sprijin pentru companiile afectate de criza care sa fie suportate de furnizorii de utilitati,…

- Zeci de furnizori de gaze naturale risca falimentul in conditiile in care clientii lor nu vor sa mai plateasca hidrocarburile consumate si denunta unilateral contractele, pe fondul decretarii starii de urgenta de catre presedintele Klaus Iohannis, in contextul pandemiei COVID-19. In acelasi…