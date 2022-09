Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a scris miercuri, 31 august, pe pagina sa de Facebook, un mesaj special, cu ocazia Zilei Limbii Romane. "Cand am preluat mandatul de prefect al județului Mureș, la primele intalniri pe care le-am avut, am spus fara echivoc: "discutam orice, dar despre simbolurile…

- Deputatul mureșean Dumitrița Gliga (PSD) a prezentat, recent, pe pagina sa de Facebook, o situație a investițiilor realizate in ultimii ani in infrastructura școlara a județului Mureș. "In ultimii ani, in județul Mureș s-a finalizat reabilitarea a 62 de cladiri din fonduri europene, guvernamentale,…

- Acordul de mediu pentru ???????????????????????????????????????? ????????????????????̦???? ???????? ????????̂???????????????? – ????????????????????̦ a fost eliberat joi, 18 august, a anunțat, in aceeași zi, Dumitrița Gliga, deputat PSD de Mureș. Redam, in randurile de mai jos, textul scris cu aceasta…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Sofalvi Szabolcs, primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, a fost depus un nou proiect de finanțare pentru construirea unei noi creșe in Sangeorgiu de Mureș. ,,Pentru construirea unei noi creșe in Sangeorgiu de Mureș am depus, astazi dupa- masa,…

- Președintele interimar al PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a facut vineri, 29 iulie, o postare pe pagina personala de Facebook, in care i-a felicitat pe toți cei implicați in realizarea proiectului Bazinului Olimpic din Targu Mureș. „ Bazinul Olimpic din Targu Mureș va fi deschis publicului incepand…

- In perioada dificila pe care o traverseaza Romania, alaturi de toate celelalte state europene, Guvernul Ciuca a luat o serie de masuri care s-au reflectat in cresterea veniturilor si in mentinerea cheltuielilor bugetare sub cresterea valorii nominale a PIB. In primele 6 luni ale acestui an, datorita…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Ciprian Dobre, Guvernul Ciuca aloca 1,5 miliarde de lei pentru dezvoltarea județului Mureș in cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. ,,Guvernul Ciuca aloca 1,5 miliarde de lei pentru dezvoltarea județului Mureș. In cadrul Programului…

- Președintele interimar al PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a indemnat domnișoarele și doamnele, prin itnermediul unei declarații de presa, sa poarte cu mandrie ia romaneasca. "Ia romaneasca este povestea continuitații unei culturi vechi de mii de ani, transmisa prin intermediul artei vestimentare.…