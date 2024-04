Duminică vom ști campioana?! FCSB a invins-o la limita și tarziu pe Farul, Șut marcand unicul gol al duelului de la Ovidiu abia in minutul 82, cand a reluat in plasa cornerul executat de Coman. Prin respectiva lovitura de colț, Coman a oferit inca un assist și a devenit astfel al doilea cel mai eficient fotbalist din Superliga. Dupa Mitrița. Cu goluri, pase de gol și penalty-uri scoase, dar transformate de coechipieri, Mitrița a contribuit la realizarea a 27 de goluri. Coman la 24. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

