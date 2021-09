Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 29 de ani și o femeie de 28 de ani au murit, miercuri, dupa ce mașina lor a lovit un microbuz in care se aflau opt persoane. Accidentul s-a produs pe DE 583, antre Strunga și Targu Frumos, in...

- Un alt accident rutier a luat doua vieți pe soșelele din Romania. Doi soți au murit dupa ce mașina lor s-a lovit puternic de un TIR, in județul Ialomița, pe DN2. In urma impactului, fiul acestora ajungand in stare grava la spital.

- La fata locului au intervenit pompierii militari de la Secția Sarmașu The post FOTO | Un nou accident in Mures! Un sofer a iesit de pe drum si a lovit un bransament de gaz appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Un nou accident in Mures! Un sofer a iesit de pe drum si a lovit…

- In aceasta seara, intre localitațile Ilieni și Craciunești, județul Mureș, a avut loc un grav accident de circulație in care un autoturism s-a izbit frontal de un autotren. In urma impactului devastator, o persoana a ramas incarcerata. Din nefericire aceasta a suferit leziuni incompatibile cu viața.…

- Circulatia este blocata pe ambele sensuri de mers The post FOTO | Grav accident in judetul Mures! O persoana a murit dupa impactul dintre o masina si un TIR appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Grav accident in judetul Mures! O persoana a murit dupa impactul dintre o masina…

- In aceasta dimineața, un cumplit accident a avut loc la Rastolița, județul Mureș, la trecerea la nivel cu calea ferata, in care un autoturism a fost izbit puternic de un tren. Din nefericire, in ciuda eforturilor depuse de catre echipajele de salvare sosite la fața locului in aplicarea manevrelor de…

- O femeie de 48 de ani a murit in noaptea de miercuri spre joi dupa ce un tren a lovit o mașina pe raza localitații Rastolița, județul Mureș. Angajații ISU Mureș au intervenit in noaptea de miercuri spre...

- Imagini cumplite au fost surprinse, pe o sosea din comuna Saes, județul Mures. Un baiat de numai 8 ani a fost spulberat de o masina dupa ce a traversat printr-un loc nepermis. Doar o minune a facut sa nu asistam la o noua tragedie. In urma impactului teribil, baiatul a fost usor ranit si a […] Sursa…