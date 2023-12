Duminica Bucuriei Tradiția liturgica a Bisericii numește cea de-a treia duminica din Advent „Duminica Bucuriei”. La jumatatea timpului de pregatire pentru sarbatoarea Nașterii Domnului, antifonul de la inceputul liturghiei ne indeamna, preluand cuvintele sfantului Paul: „Bucurați-va mereu in Domnul! Iarași va spun, bucurați-va! Domnul este aproape!” (Fil 4,4-5). Acesta trebuie sa fie motivul bucuriei noastre: „Domnul este […] Articolul Duminica Bucuriei apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

