Duminică, 17 iulie, trei ACCIDENTE RUTIERE în VÂLCEA Duminica dimineața, 17 iulie polițiștii rutieri din Ramnicu Valcea au intervenit la un accident rutier soldat cu ranirea a 2 persoane. Din primele verificari efectuate s-a stabilit faptul ca un barbat de 20 de ani, din localitatea Oteșani, in timp ce conducea un auto in localitatea Mihaești, ar fi pierdut controlul volanului, intrand intr-un stalp de electricitate. In urma impactului a rezultat ranirea șoferului și a pasagerului dreapta fața( barbat in varsta de 36 de ani, din localitatea Oteșani ), care au fost transportați la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. In continuare se… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

