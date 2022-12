Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care calatoresc cu avionul in UE vor putea vorbi la telefon și in timpul zborului. Noutațile de la Comisia Europeana Pasagerii de la bordul curselor aeriene din UE iși vor putea utiliza telefoanele mobile la capacitatea lor maxima, la fel ca atunci cand sunt conectați la rețele mobile 5G…

- Pasagerii companiilor aeriene din Uniunea Europeana (UE) vor putea in curand sa vorbeasca la telefoanele mobile in timpul zborului, in condițiile in care Comisia Europeana a permis accesul la tehnologia 5G la bordul avioanelor, informeaza BBC.Recent, Comisia Europeana (CE) a actualizat decizia de punere…

- Un nou studiu publicat in revista Frontiers of Aging susține ca lumina albastra emisa de ecrane, precum cele ale telefoanelor sau ale laptopurilor, poate accelera procesul de imbatranire. De-a lungul timpului, utilizarea excesiva a ecranului a fost asociata cu obezitatea sau probleme psihologice. Dar…

- Telefoanele mobile si alte dispozitive electronice din Uniunea Europeana vor trebui sa aiba un echipament standard de incarcare incepand din 2024, conform unei propuneri legislative care a primit luni acordul final din partea statelor membre, relateaza DPA. „Nu va mai fi nevoie sa se cumpere un incarcator…

- Aproximativ 46% dintre romanii utilizatori de servicii bancare efectueaza plati prin Internet/ Mobile banking, in crestere cu 70% comparativ cu ponderea romanilor care realizau platile de aceasta maniera in decembrie 2020, de 27%.

- Telefoanele smart sunt adesea ticsite de aplicații Mobile care iși gasesc locul in toate domeniile vieții unui om obișnuit: de la efectuare de plați și tranzacții online, la entertainment, socializare și invațare.Iar portofoliul unei companii de IT care ofera servicii de transformare digitala…

- Vești proaste pentru unii dintre utilizatorii de telefoane mobile. WhatsApp, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie instanta nu va mai funcționa pe anumite modele de dispozitive mobile incepand cu luna octombrie. Modificarile majore aduse de catre celebra platforma ii determina pe utilizatori…

- WhatsApp, cea mai utilizata aplicație de mesagerie, nu va mai funcționa pe telefoanele cu versiuni vechi de Android sau iOS, din 24 octombrie. Specialiștii au dezvaluit și care este lista smartphone-urilor care vor ramane fara aceasta platforma. WhatsApp, cea mai utilizata aplicație de mesagerie, nu…