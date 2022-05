Stiri pe aceeasi tema

- La cea de-a XX-a ediția a Galei Societații Civile, proiectele inscrise vor fi jurizate de 55 de specialiști in implementarea și evaluarea proiectelor, cercetatori, sociologi, jurnaliști, lideri și formatori de opinie ai societații civile și ai sectorului non-profit, dar și reprezentanți ai sectorului…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, miercuri, o noua competitie FRF, Liga de Tineret, care va inlocui Liga Elitelor U19. Decizia a fost luata ca urmare a unei analize FRF din care a rezultat faptul ca, dintre jucatorii folositi in Liga Elitelor U19, 60 la suta erau, de fapt,…

- In cadrul ședinței de Comitet Executiv care a avut loc miercuri, 27 aprilie, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, a fost aprobata o noua competiție. Liga de Tineret va inlocui Liga Elitelor U19. Decizia a fost luata ca urmare a unei analize FRF din care a rezultat faptul ca, dintre jucatorii folosiți…

- Dupa doar doua zile de competitie, Romania a cucerit sase medalii la jocurile Invictus. Marcel Neagu a reusit sa ia medalia de aur la proba de tir cu arcul compound individual, in timp ce la proba pe echipe la tir cu arcul Florin Cojocaru, Iulian Capațana

- Studenții UAV au urcat pe podium la cea de-a 51 ediție a Campionatului Național Universitar de Judo de la Sibiu, desfașurat in perioada 15 – 16 aprilie. „A fost o competiție acerba dublata de un arbitraj ostil, dar vestea buna este ca din cei 6 sportivi intrați in competiție, cinci dintre ei au obținut…

- CSA Steaua a castigat Campionatul National feminin de sabie pe echipe, vineri, in Sala ''Ana Pascu'' din Bucuresti, dupa ce s-a impus in toate cele cinci meciuri, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cercul Militar Alba Iulia a participat la vernisajul expoziției „Aviatori romani in cel de al Doilea Razboi Mondial”, la Mediaș Cercul Militar Alba Iulia a participat la vernisajul expoziției „Aviatori romani in cel de al Doilea Razboi Mondial: Eugeniu Parvulescu și Dan Valentin Vizanty”, care s-a desfașurat…

- Tarifele polițelor RCA au scazut cu 10 – 20% in ultima saptamana, dar in principal in cazul șoferilor din orașele mici și din zonele rurale, scrie 1aisg.ro . Reducerea vine insa dupa scumpirile operate de toate companiile de asigurare dupa ce City Insurance a intrat in faliment. „Am remarcat, in ultima…