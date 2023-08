Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorți a programului competițional al sezonului 2023-2024 din Liga 3, s-a efectuat, formațiile prahovene, distribuite in seria a 4-a, aflandu-și adversarele. Sezonul va incepe pe 26 august cu un derbi județean, CS Blejoi – CS Paulești. Competiția se va desfașura astfel: Faza I. Sezon regular,…

- Federația Romana de Fotbal a batut in cuie programul ediției de campionat 2023-2024 a Ligii a III-a, al carei start se va da weekendul viitor. Aerostar, CSM Bacau și FC Bacau au fost incluse in Seria 1, in timp ce a patra divizionara C a județului, nou-promovata Viitorul Curița a fost repartizata in…

- Liga 3, Seria 9, in prima etapa: derby de Alba CSU Alba Iulia – Industria Galda, ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir – Avantul Reghin Federația Romana de Fotbal a stabilit programul Ligii 3, ediția 2023/2024, iar cele 4 formații din Alba, componente ale Seriei 9, vor juca, peste…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit componența celor 10 serii de Liga a III-a pentru ediția de campionat 2023-2024, care va debuta pe data de 26 august. Ca și in anii precedenți, cele trei reprezentante ale județului Suceava in acest eșalon, este vorba de Foresta, Bucovina Radauți și Șomuz ...

- Federația Romana de Fotbal a aprobat miercuri componența seriilor ligii a 3-a, sezonul 2023–2024. Echipa Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a fost repartizata in Seria 10 alaturi de celelalte doua reprezentante al județului nostru, cate doua echipe din județele Bihor, Maramureș și Cluj, și…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat vineri 4 august componența seriilor Ligii a 3-a la fotbal feminin. In competiție s-au inscris 21 de echipe, printre ele, in premiera, și cea a Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare. Echipa noastra a fost repartizata in Seria 1 alaturi de echipele CSM Deva,…

- Miercuri, 2 august, sunt programate sa se dispute meciurile din Turul 1 al Cupei Romaniei, ediția 2023-2024, primul tur din faza naționala in care intra o parte dintre echipele, 69 la numar, care au activat in ediția trecuta a Ligii 3. Trei dintre cele 38 de jocuri stabilite de Federația Romana de Fotbal…

- Un fapt cunoscut numai de catre… cunoscatorii eșaloanelor de fotbal feminin cred ca-i va uimi pe iubitorii culorilor galben-albastre din Ploiești, dar nu numai. Oare, știe cineva, dintre suporteri, ca in Seria 1 a Ligii a III-a de fotbal feminin, in ediția 2022-2023, imediat dupa startul meciurilor,…