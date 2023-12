Stiri pe aceeasi tema

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin va fi gazduit de BT Arena, din Cluj-Napoca, iar meciurile au fost stabilite luni, prin tragere la sorti, la sediul FR Baschet.Potrivit tragerii la sorti, in sferturile de finala se vor confrunta echipele: CSO Voluntari – U BT Cluj, CSU Sibiu -…

- ”De Sarbatori, toate drumurile duc acasa, in Romania, langa cei dragi. Cei mai multi romani care locuiesc acum in strainatate si-au rezervat zborurile catre tara, unde vor reveni in a doua parte a lunii decembrie, la timp pentru a petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie. Potrivit datelor Vola.ro,…

- Federatia Romana de Fotbal si Universitatea “Ovidius” din Constanta au incheiat un acord prin care se pun baze de lucru in comun pentru perfectionarea formarii viitorilor antrenori de fotbal, informeaza FRF.Este al saselea parteneriat dintr-o serie de 12 cu universitati din intreaga tara in vederea…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o in deplasare pe FC Arges cu scorul de 3-1 (25-22, 25-16, 28-30, 25-16), miercuri, in prima mansa din turul intai al Cupei Romaniei la volei feminin.Jelena Vulin (16 puncte), Ana Miron (13) si Naya Angelle Gros (13) au condus-o pe Dinamo la victorie, conform Agerpres.…

- SCMU Craiova va debuta in noul sezon al Ligii Masculine de Baschet Masculin abia in etapa a treia, miercuri, in Sala Polivalenta. Formatia alb-albastra va primi vizita echipei CSU Oradea, de la ora 17.30, in Sala Polivalenta din Banie. Meciul va fi transmis si pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1. Pentru…

- Doar doua instituții de invațamant superior din Romania sunt in top 1.000 cele mai bune: Academia de Studii Economice și Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” se afla intre pozițiile 801-1.000, in topul publicației Times Higher Education. 25 de universitați romanești au fost analizate…

- La o saptamana dupa ce au obtinut calificarea in turneul Final 8 al Cupei Romaniei, baschetbalistii de la CSM Constanta au debutat, sambata, 23 septembrie 2023, in sezonul 2023 2024 al Ligii Nationale Getica 95. In prima etapa a Grupei B, echipa antrenata de Dan Fleseriu a dat piept, in Sala Sporturilor…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a invins vineri, pe teren propriu, formatia CSM Galati, scor 85-81 (44-44), in primul meci din sezonul 2023-2024. Celelalte partide se vor juca pana luni. Un meci este amanat, iar campioana U BT Cluj si vicecampioana CSM Oradea vor debuta doar in etapa a II-a,…