Duel 100% german: Porsche 911 Turbo S vs BMW M3 Competition xDrive

Constructorul francez a lansat noul model 408 pentru piața auto din China. Noul model este, de fapt, varianta sedan a hatchback-ului 308, așa cum releva aspectul noului model destinat exclusiv țarii asiatice. Interesant este ca acest model se bazeaza, in continuare, pe versiunea 408 introdusa in 2014, ceea ce inseamna ca noul model este, de fapt, un facelift care se aseamana ca design cu 308. Noul 408 se bazeaza pe platforma EMP2. Lungimea caroseriei este... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

- Constructorul francez a lansat noul model 408 pentru piața auto din China. Noul model este, de fapt, varianta sedan a hatchback-ului 308, așa cum releva aspectul noului model destinat exclusiv țarii asiatice. Interesant este ca acest model se bazeaza, in continuare, pe versiunea 408 introdusa in 2014,…

- Constructorul suedez se pregatește sa lanseze primul sau SUV din istorie, numit Polestar 3, ocazie cu care marca scandinava ne ofera prima imagine oficiala cu noul model, de data aceasta, necamuflat. SUV-ul electric va fi lansat in luna octombrie a acestui an și va fi produs in Statele Unite și in China.…

- Constructorul german a colaborat cu artistul american Sean Wotherspoon pentru a crea un nou Art Car, bazat pe modelul electric de performanța Taycan Cross Turismo. Rezultatul este un exemplar cu o vopsea multicolora, unde mai multe elemente ale caroseriei sunt vopsite in culori diferite. Culorile au…

- Constructorul italian de supermașini a dezvaluit o schița cu viitorul sau model de serie. Acesta poarta numele C10 și va fi inlocuitorul lui Huayra. Din imaginea oferita se poate vedea profilul noului model, desenat de catre Horacio Pagani, fondatorul companiei. Pagani a confirmat ca noul model va fi…

- McLaren va prelua echipa Mercedes Formula E, caștigatoare a titlului, și va intra in campionatul mondial de Formula E, atunci cand va incepe o noua era „Gen3”, in cel de-al noualea sezon, anul viitor, potrivit Reuters. Mercedes a caștigat anul trecut ambele campionate, dar iși anunțase deja plecarea…

- Constructorul de mașini sport de lux Ferrari va rechema in service 2.222 de automobile in China din cauza unei potențiale defecțiuni la sistemele de franare, a anunțat vineri, intr-un comunicat, autoritatea de reglementare a pieței chineze, scrie Reuters. Incepand din 30 mai, producatorul italian va…

- Constructorul german a prezentat oficial noul model X7 Facelift. Așa cum am observat in imaginea care a fost scapata pe internet in urma cu puțin timp, noul facelift confirma un design nou pentru BMW, cu farurile separate in doua module. Acestea sunt elementele principale prin care noul BMW X7 Facelift…

- Tesla a confirmat ca livrarile de vehicule Model Y construite la Gigafactory Berlin din Germania vor incepe pe 22 martie. Saptamana trecuta, dupa luni de intarzieri, Tesla a primit in sfarsit autorizatia oficiala de constructie in urma aprobarii de mediu a proiectului sau Gigafactory Berlin. Odata ce…