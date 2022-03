Helmut Duckadam, fost președinte de imagine la FCSB, a comentat schimbarea facuta de echipa roș-albastra in privința portarului titular. Dupa gafa din meciul cu FC Argeș, 0-1, Andrei Vlad a fost inlocuit de Ștefan Tarnovanu, iar „Eroul de la Sevilla” l-a laudat pe titularul din poarta roș-albastra. In plus, Duckadam a avut și un mesaj ironic pentru conducatorii de la FCSB. ...