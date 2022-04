Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta, care va sarbatori saptamana viitoare 96 de ani, va fi absenta de la slujba de Paste, duminica. Ea nu a participat nici la Joia Sfanta, asa cum a anuntat Palatul Buckingham. Ea va fi reprezentata de printul Charles si Camilla, la capela St. George de la Windsor, acolo unde Harry si…

- Printul Harry si-a vizitat joi bunica, regina Elisabeta a II-a, impreuna cu sotia sa, Meghan, in cursul unei escale in Marea Britanie, in drum spre Haga, a facut cunoscut un purtator de cuvant al cuplului, potrivit www.eonline.com.Cuplul calatoreste in Olanda cu ocazia Jocurilor Invictus, o competitie…

- Printul Charles si sotia lui, Camilla, vor efectua o vizita de trei zile in Canada in luna mai in cadrul activitatilor programate in 2022 pentru a celebra Jubileul de Platina al reginei Elisabeta a II-a, ce marcheaza implinirea a 70 de ani de cand suverana a preluat tronul Marii Britanii, informeaza…

- Fiul cel mare al lui David Beckham, Brooklyn, s-a casatorit cu logodnica sa, Nicola Peltz. La petrecere au fost prezenți mulți invitați, insa, nu toți cei pe care cuplul i-ar fi vrut alaturi. Ceremonia s-a ținut fara prietenii regali ai tatalui sau, potrivit click.ro. Becks și Posh i-au invitat pe Kate…

- Prințul William a facut un anunț surprinzator pentru fanii Familiei Regale, dupa un turneu de o saptamana in fostele colonii britanice din Caraibe. In timpul acestui turneu, care a fost organizat pentru a sarbatori Jubileul de Platina al reginei Elisabeta a II-a, el și soția sa, Kate Middleton, s-au…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, testata pozitiv duminica la Covid-19, a anulat doua audiente prin videoconferinte prevazute joi si nu are in vedere alte angajamente saptamana aceasta, a indicat Palatul Buckingham. „Majestatea Sa continua sa-si exercite sarcinile usoare. Niciun alt angajament…