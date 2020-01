"Nu e vorba de o declaratie politica. In Parlament exista un proiect de lege cu raport de adoptare votat la sfarsitul lunii decembrie in Comisia de Munca, votat in unanimitate, proiectul de lege al PNL de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari, magistrati, grefieri, personal aeronautic civil etc. Singurul pas care mai trebuie facut este ca acest proiect sa fie introdus pe ordinea de zi pentru vot final. Ma gandesc ca daca PSD a votat in comisie, poate si in plen. Atunci am rezolva problema", a declarat liderul deputaților PNL, Florin Roman.

