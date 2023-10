Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider WTA Garbine Muguruza, 29 de ani, care și-a luat o pauza de tenis din februarie, a avut o apariție eleganta, de clasa pe covorul roșu la Festivalul Internațional de Film din San Sebastian Spaniola cu doua titluri de Grand Slam in palmares sta departe de tenis de 7 luni, insa planuiește sa…

- Andreea Raducan (39 de ani), fosta campioana olimpica suspendata pentru dopaj, a comentat situația in care se afla Simona Halep (31 de ani). ITIA a facut anunțul suspendarii Simonei marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS in termen de 21 de…

- Patrick Mouratoglou (53 de ani) iși asuma un rol in ascensiunea lui Coco Gauff (19 ani, 3 WTA), campioana de la US Open 2023. ITIA a facut anunțul suspendarii Simonei marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS in termen de 21 de zile. Halep a…

- Simona Halep, suspendata 4 ani pentru dopaj. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. Anuntul a fost facut public de ITIA. Decizia nu este definitiva, iar dubla campioana de Grand Slam (Roland Garros si Wimbledon)…

- Simona Halep a fost suspendata patru ani de tenis in urma testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open, dupa ce a fost audiata la finalul lunii iunie de catre tribunalul Sport Resolutions. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS, anunța GSP.Decizia a fost anunțata…

- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a facut anunțul. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS. ITIA confirma ca un tribunal independent a suspendat-o pe Simona Halep…

- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj, scrie GSP. ITIA a facut anunțul marți, 12 septembrie. Decizia nu este insa definitiva, iar dubla campioana de Grand Slam mai are o cale de atac: poate face apel la TAS.Dubla campioana de Grand Slam a primit cea mai drastica pedeapsa…

- Serena Williams a nascut pentru a doua oara! Fosta mare campioana americana a anuntat nasterea fetitei sale, Adira River Ohanian, prin intermediul retelelor sociale. Fosta jucatoare de tenis Serena Williams, in varsta de 41 de ani, castigatoare a 23 de turnee de Grand Slam, a dat nastere celui de-al…