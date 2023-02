Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi s a aratat multumit de evolutia "marinarilorldquo; in meciul cu Petrolul de la Ovidiu, dar a si remarcat ca, daca elevii sai erau mai exacti la finalizare, Farul obtinea o victorie la un scor mult mai mare. In etapa a 26 a a Superligii, liderul clasamentului, Farul Constanta, a invins…

- Internaționalul moldovean Ion Nicolaescu a reușit o „dubla” pentru echipa sa, Beitar Ierusalim, in meciul cu Ironi Kiryat Shmona (3-0), contind pentru etapa a 21-a din Ligat Ha’Al, prima divizie din Israel. Atacantul moldovean a deschis scorul in minutul 49 și a inscris pentru 3-0 in minutul 87. Datorita…

- Adrian Patulea este un fost fotbalist al celor de la Petrolul Ploiești, Rapid și Farul care s-a retras din fotbal in 2021. Ajuns la 38 de ani, ex-atacantul a povestit cum a ajuns sa evolueze pentru Lincoln City, in 2008, mai ales ca transferul de la acea vreme a facut valva in presa tabloida din Anglia.

- Astazi s-a confirmat, in urma rezonanței magnetice, ruptura musculara suferita la gamba de Adrian Paun, jucatorul in varsta de 27 de ani al Hapoel Beer Sheva. Va fi indisponbil șase saptamani. Verdict dur pentru Adrian Paun și Hapoel Beer Sheva. Astazi, rezonanța magnetica a confirmat ceea ce așteptau…

- Adrian Paun a marcat un nou gol pentru Hapoel Beer Sheva, dar ulterior a ieșit accidentat, din ultima partida de campionat. Internaționalul roman a ajuns la a doua reușita in tricoul trupei din Israel. Adrian Paun a fost transferat de Hapoel la inceputul sezonului, sub forma de imprumut de la CFR Cluj.…

- Fotbalistul roman Adrian Paun a marcat un gol pentru echipa Hapoel Beer-Sheva, care a invins-o pe Beitar Ierusalim cu 3-2, sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 15-a a campionatului Israelului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala Campionatului Mondial de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori (13-18 decembrie 2022) de la Melbourne, in proba de 100 m liber, informeaza G4media.ro .