- UEFA a stabilit arbitrii care vor oficia finalele Champions League și Europa League. Pe 16 mai, olandezul Bjorn Kuipers va conduce finala Europa League dintre Olympique Marseille și Atletico Madrid, partida care va avea loc la Lyon. Zece zile mai tarziu, pe 26 mai, sarbul Milorad Mazici va fi la centru…

- Liverpool - Real Madrid este cel mai asteptat meci european al anului. Finala UEFA Champions League se va disputa la Kiev, dar fanii vor avea probleme mari pentru a-si gasi cazare, in capitala Ucrainei.Preturile la apartamentele de inchiriat au "bubuit" pur si simplu.

- Liverpool a facut pasul catre finala Champions League dupa o pauza de 11 ani (in 2007, au fost invinși de AC Milan, scor 2-1). Cormoranii au pierdut cu 4-2 returul cu AS Roma, dar au intrat in posesia biletelelor pentru ultimul act de la Kiev. "Este excepțional ca am ajuns in finala. Mai avem de caștigat…

- Fostul mare atacant ucrainean Andriy Shevchenko este ambasadorul finalei din 26 mai, de la Kiev, el extragand echipele din urne. Turul semifinalelor Champions League este programat pe 24/25 aprilie, in timp ce partidele-retur se vor juca pe 1-2 mai. SEMIFINALELE CHAMPIONS LEAGUE Bayern Munchen (Germania)…

- Vineri, 13 aprilie, la sediul UEFA de la Nyon, au loc tragerile la sorți pentru meciurile din semifinalele Champions League si Europa League. In premiera pentru un astfel de eveniment, ceremonia UEL - programata de la ora 13:00 - va avea loc inaintea celei pentru UCL, care a fost stabilita pentru…

- Castigatoare a ultimelor doua editii din Champions League, Real Madrid primește vizita lui Juventus (finalista in sezonul trecut), in a doua manșa a sferturilor de finala din cadrul celei mai importante competiții intercluburi de pe "Batranul Continent". In urma victoriei obținute in tur cu 3-0, "galacticii"…

- Vineri va avea loc, la Nyon, de la ora 13:00, tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Champions League. Cele opt formatii care se vor afla in urne sunt Real Madrid, Liverpool, Juventus, Manchester City, Sevilla, AS Roma, Bayern Munchen si Barcelona.

- Petrescu, optimist in legatura cu șansele FCSB-ului in dubla cu Lazio Fostul jucator al Stelei crede ca echipa de pe locul 2 din Liga 1 poate invinge Lazio. Antrenorul CFR-ului e convins ca FCSB poate profita de forma slaba a italienilor și va reuși sa îi învinga azi. "Statistica nu…