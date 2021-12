Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 7 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.788.260 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.517 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.705.896 de pacienți…

- Pana astazi, 44.980 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 24.10.2021 (10:00) – 25.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 301 decese (151 barbați și 150 femei), din care 2 anterioare intervalului de referința,…

- Social Un nou record negativ – 18.863 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 intr-o singura zi octombrie 19, 2021 12:46 Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații cifrele oficiale privind infectarile cu SARS-CoV-2 la nivel național, valabile pentru data de 19 octombrie 2021. Au fost inregistrate…

- Pana astazi, 13 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.398.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 4.607 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.199.267 de pacienți…

- In cursul dimineții de astazi, 3 octombrie 2021, au mai fost confirmate inca 150 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 37.544. In intervalul 02.10.2021 (10:00) – 03.10.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 150 de decese (75 barbați și 75 femei), ale unor…

- Pana astazi, 29 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.221.636 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 1.388 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.110.542 de pacienți au fost declarați…

- Pana astazi, 25 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.187.773 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 657 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.096.136 de pacienți au…

- OFICIAL| 2.255 de cazuri noi de COVID-19 și 29 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 600 de oameni internați la ATI Duminica, 12 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 12 septembrie, pe teritoriul Romaniei…